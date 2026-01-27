«Начинает отказывать спина»: «Сибирский Конор» сдался на популярном шоу

Спортсмен Надратовский не смог поднять 30% своего веса на шоу «Титаны»

Спортсмен Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский дважды доходил до финала шоу «Титаны» и недавно принял участие в четвертом сезоне проекта. О том, как выступил спортсмен, пишет kp.ru.

В первом выпуске нового сезона встретились победители предыдущих сезонов Николай Бобылев и Кирилл Бельский, финалисты Никита Крюков и Никита Ушнев, семья Яшанькиных, сестры-тяжелоатлетки Мухаметшины, а Надратовский оказался последним, секретным участником.

Первое задание называлось «Бесконечная тяга», участники должны были сделать как можно больше повторений подъема груза на высоту роста — 30% от веса атлета для мужчин и 25% — для женщин. Надратовский сдался прежде, чем основная часть команды.

«В моменте начинает отказывать спина. Она не слушает тебя», — объяснил Сибирский Конор.

По словам спортсмена, он считает случившееся недоделанной работой и поставил себе цель выполнить ее на отлично.

В итоге из проекта выбыли 12 героев, однако Надратовский в их число не вошел — он вернется на экран 1 февраля.

