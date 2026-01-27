Врачи сделали прогноз по лечению Хинштейна

Mash: попавший в ДТП Хинштейн будет восстанавливаться около трех месяцев

Полное восстановление попавшего в ДТП губернатора Курской области Александра Хинштейна займет минимум три месяца, сообщает Telegram-канал Mash.

При этом на работу чиновник сможет выйти раньше, отмечают журналисты.

«Курский губернатор Александр Хинштейн, пострадавший в ДТП, вернется на работу не раньше чем через две недели. Такой прогноз дают местные врачи», — говорится в посте.

По данным канала, глава Курской области ходит по палате, разрабатывает ногу и уже проводит рабочие встречи в палате, хотя доктора запрещают любую активность.

До этого первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик на заседании правительства Курской области рассказал, что после ДТП губернатор Хинштейн работает в прежнем режиме.

22 января сообщалось, что автомобиль Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Позже губернатор рассказал, что в результате аварии получил перелом бедра. Он принес извинения жителям области, с которыми не удалось встретиться из-за случившегося. От транспортировки в Москву для лечения глава региона отказался. Он добавил, что врачи рекомендуют ему абстрагироваться от рабочих моментов, но подчеркнул, что не готов к этому.

