Президент Мексики захотела организовать больше концертов BTS

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обратилась к южнокорейскому коллеге Ли Чжэ Мёну с просьбой организовать дополнительные концерты K-pop группы BTS. Об этом сообщила газета The Guardian.

Журналисты отметили, что причиной обращения стал ажиотаж вокруг выступлений корейского бойз-бэнда в Мексике. По словам главы государства, билетов на уже запланированные концерты не хватает для всех желающих.

«Все хотят поехать. Около 1 млн молодых людей хотят приобрести билеты, но их есть только 150 тыс.», — сказала Шейнбаум во время пресс-конференции.

Издание отметило, что в Мексике живет одна из самых больших фанатских баз жанра K-pop. Всего в стране запланировано три концерта BTS: 7, 9 и 10 мая. Выступления артистов состоятся на стадионе GNP Seguros. Официальная стоимость билетов составляла от 1,8 тыс. до 17,8 тыс. песо за VIP-места (от 7,8 тыс. до 77,9 тыс. рублей). Однако перекупщики начали продавать билеты по цене от 11,3 тыс. до 92,1 тыс. песо (от 49,4 тыс. до 403 тыс. рублей).

В апреле после выхода альбома Arirang стартует мировое турне BTS. Группа не гастролировала с 2022 года из-за прохождения двух участников обязательной военной службы в Южной Корее.

Ранее президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли песню BTS на барабанах.