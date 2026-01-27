Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Президент Мексики захотела организовать больше концертов BTS

The Guardian: Шейнбаум попросила Южную Корею организовать больше концертов BTS
Mike Blake/Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обратилась к южнокорейскому коллеге Ли Чжэ Мёну с просьбой организовать дополнительные концерты K-pop группы BTS. Об этом сообщила газета The Guardian.

Журналисты отметили, что причиной обращения стал ажиотаж вокруг выступлений корейского бойз-бэнда в Мексике. По словам главы государства, билетов на уже запланированные концерты не хватает для всех желающих.

«Все хотят поехать. Около 1 млн молодых людей хотят приобрести билеты, но их есть только 150 тыс.», — сказала Шейнбаум во время пресс-конференции.

Издание отметило, что в Мексике живет одна из самых больших фанатских баз жанра K-pop. Всего в стране запланировано три концерта BTS: 7, 9 и 10 мая. Выступления артистов состоятся на стадионе GNP Seguros. Официальная стоимость билетов составляла от 1,8 тыс. до 17,8 тыс. песо за VIP-места (от 7,8 тыс. до 77,9 тыс. рублей). Однако перекупщики начали продавать билеты по цене от 11,3 тыс. до 92,1 тыс. песо (от 49,4 тыс. до 403 тыс. рублей).

В апреле после выхода альбома Arirang стартует мировое турне BTS. Группа не гастролировала с 2022 года из-за прохождения двух участников обязательной военной службы в Южной Корее.

Ранее президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли песню BTS на барабанах.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!