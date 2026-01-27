Бывший ректор ПсковГУ Ильина признала вину по всем эпизодам

Экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина, обвиняемая в хищении денежных средств и превышении должностных полномочий, признала вину по всем 17 эпизодам, включая мошенничество. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на обвинительное заключение.

В нем говорится, что женщина признала вину по одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также по 16 эпизодам по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

«Доказательствами, подтверждающими обвинение Ильиной Н. А. в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ являются: показания обвиняемой (подозреваемой) Ильиной Н. А., которая вину в инкриминируемых ей преступлениях признала в полном объеме, в содеянном раскаялась», — сказано в документе.

О задержании Ильиной стало известно 8 апреля прошлого года. По версии следствия, экс-ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

10 апреля управление МВД России по Псковской области обнародовало фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у Ильиной. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения.

