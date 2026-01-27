Размер шрифта
Россиянам объяснили, зачем регулярно обновлять банковские карты

Доцент Щербаченко: смена банковских карт раз в пять лет защитит от мошенников
Обновление банковских карт раз в пять лет позволит обеспечить защиту от мошенников. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам эксперта, перевыпущенная карта имеет ряд преимуществ. В частности, как отметил доцент, такие карты получают новые реквизиты, номер, трехзначный CVC-код. При этом информация доступна только владельцу, подчеркнул Щербаченко.

Доцент добавил, что перевыпуск карты также позволяет снизить риски внезапной поломки, поскольку срок службы чипа ограничен. Кроме того, обновление карт способствует расширению возможностей для клиента и повышению лояльности к банку, уточнил эксперт.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что риски использования карт Visa и Mastercard увеличиваются из-за истечения сроков их использования. По его словам, те средства защиты, которые применялись в тот период, когда они эмитировались, уже устарели.

Ранее россиян предупредили о риске уголовки за передачу банковской карты родственнику.
 
