В Петербурге из-за действий персонала младенец едва не стал инвалидом

Mash: в Петербурге еще один ребенок едва не стал инвалидом после рождения

В роддоме Петербурга ребенок пострадал во время появления на свет. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Женщина по имени Анастасия заблаговременно легла в дородовое отделение. Позже у нее начались схватки, но специалисты уверяли, что это тренировочные.

«Акушеры уверяли, мол, это точно не роды. Чтобы заглушить якобы тренировочные схватки, ставили капельницы», – сообщается в публикации.

Так как в роддоме планировалось проветривание, спустя пару дней пациентке предложили переехать в другой роддом. После перевода «новые» медики заметили, что у женщины поврежден плодный пузырь, находиться под капельницами ей было нельзя.

Когда лекарства перестали действовать, Анастасия родила, но у сына появились красные пятна на глазах и переносице. В остальном каких-либо проблем со здоровьем у него не наблюдается.

О подобном инциденте в роддоме, куда Анастасия обращалась в первом случае, стало известно накануне. Врач, по словам матери, пыталась купировать родовую деятельность. Позже младенец появился на свет, но стал инвалидом.

