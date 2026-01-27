Размер шрифта
Захарова сделала заявление о Холокосте

Захарова: Россия делает все, чтобы не допустить повторения Холокоста
Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия нацелена на то, чтобы не допустить повторения ужасающих преступлений, подобных Холокосту. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, Россия бережно хранит память о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны и подвиге советских воинов-освободителей, остановивших фашистов.

«Наша страна заплатила слишком большую цену, чтобы позволить кому-то поставить под сомнение Великую Победу. Мы сделаем все возможное, чтобы подобные ужасающие преступления никогда не повторились», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что Россия противодействует фальсификации фактов о Второй мировой войне и реабилитации нацизма.

До этого президент России Владимир Путин на мемориальной акции, посвященной Международному дню памяти жертв холокоста и 81-го года со дня освобождения Красной Армией узников концлагеря Освенцим и отметил, что РФ никогда не забудет о страшных преступлениях, которые прекратила советская Красная армия.

Ранее глава еврейского конгресса рассказал об отношении россиян к Холокосту.
 
