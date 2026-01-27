Размер шрифта
Трамп не исключил проигрыша республиканцев на выборах

Трамп признал риск проигрыша республиканцев на промежуточных выборах
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2026 году. Его слова передает РИА Новости.

«По статистике, когда президент побеждает, они [республиканцы] проигрывают промежуточные выборы», — сказал Трамп.

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. Они пройдут на середине второго президентского срока Дональда Трампа и определят состав 120-го конгресса США. В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты конгресса (Сенат — 53 места, Палата представителей — 218 мест).

На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что миллиардер Илон Маск вновь проявляет интерес к политической жизни США, стремясь оказать поддержку Республиканской партии в преддверии осенних промежуточных выборов в конгресс.

Ранее сообщалось, что шансы губернатора Калифорнии обойти Вэнса на президентских выборах возросли.
 
