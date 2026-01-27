Россиянам объяснили, что делать при холоде в квартире

Общественник Бондарь: при холоде в квартире нужно звонить в управляющую компанию

При неудовлетворительном отоплении в квартире следует обратиться в управляющую компанию. Об этом RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в обычных комнатах воздух должен прогреваться хотя бы до +18°C, а в угловых — до +20°C.

«Если понимаете, что замерзаете, стоит начать с простого звонка в аварийно-диспетчерскую службу своей компании», — заявил эксперт.

Там должны зафиксировать обращение, а также сообщить время, когда придет мастер для проверки. Обычно такой визит назначают в течение пары часов. Бондарь посоветовал самостоятельно измерить температуру и сфотографировать результат, чтобы продублировать заявку через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Пришедший специалист составит акт, в котором должны быть указаны точные параметры замеров и время посещения. Один экземпляр акта должен остаться жильцу квартиры. Бондарь добавил, что за ледяные батареи в доме возможен пересчет за квартплату.

До этого жители микрорайона Серебряный берег в Омске пожаловались на холод в квартирах в 40-градусный мороз. В управляющей компании объяснили, что проблемы с отоплением связаны с ТЭЦ-5, чья котельная не справляется с давлением.

