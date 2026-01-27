Размер шрифта
Синоптик объяснила, можно ли разогнать снежные тучи, как дождь на 9 мая

Синоптик Позднякова: снежные циклоны разогнать дороже, чем убрать снег с улиц
Александр Вильф/РИА Новости

Москву вновь накрыл снежный циклон – до 29 января введен оранжевый уровень тревоги. Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему снежные тучи нельзя разгонять при помощи самолетов, как это делают на Парад Победы 9 мая.

«А зачем? Нужно следить, а не за разгонять. Разгонять облака стоит гораздо дороже, нежели починить сети, которые страдают при снегопадах. Понимаете, это все просчитывается. Мы живем с вами в таком климате, когда у нас зимой выпадает снег. И сейчас, кстати говоря, ну, нельзя сказать, чтобы нас прям уж совсем засыпало», — сказала она.

Позднякова напомнила, что сильные снегопады повторяются ежегодно.

«В январе месяце [в прошлые годы] у нас были и более интенсивные снегопады. Ничего экстраординарного в этом событии нет. Когда разгоняются облака, имеется ввиду влияние на мощные кучевые облака, дождевые облака. Структура влияния на снежные облака, она предполагает совсем другую методику и другие затраты, поэтому к этому не прибегают, естественно», — заключила она.

Заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснял в 2024 году про механизм разгона туч перед парадом Победы на 9 мая. По его словам, при неблагоприятном прогнозе на транспортный самолет загружается реагент и его рассыпают на облака. В результате этого попадания на облако реагентов типа пыли, кристаллов, они аккумулируют влагу, увеличивают массу, осадки выпадают в виде дождя, и освобождается небо от облаков, пояснил Бакулин.

С коммунальным коллапсом из-за выпадения снега в этом году столкнулись жители нескольких регионов. 1 января в Краснодарском крае остались без света более 43 тысяч жителей нескольких районов. В течение нескольких суток не было света, рассказали «Газете.Ru» местные жители. В Мурманске многие жители на несколько дней остались без электричества из-за аварии на ЛЭП.

Ранее девятибалльные пробки парализовали движение в Москве.
 
