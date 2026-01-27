Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже «на подходе»

Трамп: надеюсь, что урегулирование украинского вопроса уже на подходе
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже «на подходе». Об этом сообщает WABC.

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что хочет прекращения кровопролития в конфликте.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс мирного урегулирования конфликта на территории Украины, прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры США, России и Украины стали историческими.

Левитт добавила, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби стала историческими переговорами. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп не теряет надежды на достижение урегулирования конфликта на Украине.

23 января Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для главы республики. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии понадеялась, что Трамп в итоге получит Нобелевскую премию мира.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!