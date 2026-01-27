Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Женщину и ее врача судят за аборт на 36-й неделе беременности

Кореянка сделала аборт на восьмом месяце беременности и пожалела
YouTube

В Корее пациентке, врачу и директору клиники, где женщине провели аборт на поздних сроках, грозит реальное лишение свободы, пишет издание The Korean Herald.

Скандал разгорелся после видео, которое было опубликовано на YouTube в июне 2024 года под названием «Операция за 9 млн вон, а потом 120 часов ада». В нем 26-летняя девушка по фамилии Квон рассказала о своем опыте «прерывания беременности» на восьмом месяце. После общественного резонанса выяснилось, что кореянка действительно прошла процедуру кесарева сечения, будучи примерно на 34-36 недели беременности.

Девушка утверждает, что узнала, что ждет ребенка, когда была уже на седьмом месяце, но не имела средств на его воспитание и боялась нищеты. Она решила избавиться от младенца и через посредника организовала нелегальную процедуру. Экспертиза показала, что после того, как медики помогли малышу появиться на свет, они поместили его в холодильник.

Теперь прокуратура Сеула требует суровых тюремных сроков: 10 лет колонии для 81-летней директора больницы Юн, а также штраф 5 млн вон и конфискацию 1,15 млрд вон, а 26-летней пациентке Квон и 61-летнему врачу Шим, проводившему операцию, — по шесть лет тюрьмы. Установлено, что директор больницы заработала 1,4 млрд вон на 527 подобных операциях, а ее подчиненная получала сотни тысяч вон за каждую. В случае Квон Юн пошла на подлог документов, указав, что ребенок девушки родился уже бездыханным.

Как уточняется, южнокорейский закон об охране матери и ребенка запрещает аборты после 24 недель беременности, однако Конституционный суд признал его недействительным. Тем временем прокуратура ссылается на прецедент, отмечая, что кесарево — это уже роды, а значит плод защищен как человек. Суд должен вынести свое первое решение 4 марта.

Ранее российский суд впервые выписал штраф за «склонение к аборту».
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!