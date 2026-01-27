Женщину и ее врача судят за аборт на 36-й неделе беременности

В Корее пациентке, врачу и директору клиники, где женщине провели аборт на поздних сроках, грозит реальное лишение свободы, пишет издание The Korean Herald.

Скандал разгорелся после видео, которое было опубликовано на YouTube в июне 2024 года под названием «Операция за 9 млн вон, а потом 120 часов ада». В нем 26-летняя девушка по фамилии Квон рассказала о своем опыте «прерывания беременности» на восьмом месяце. После общественного резонанса выяснилось, что кореянка действительно прошла процедуру кесарева сечения, будучи примерно на 34-36 недели беременности.

Девушка утверждает, что узнала, что ждет ребенка, когда была уже на седьмом месяце, но не имела средств на его воспитание и боялась нищеты. Она решила избавиться от младенца и через посредника организовала нелегальную процедуру. Экспертиза показала, что после того, как медики помогли малышу появиться на свет, они поместили его в холодильник.

Теперь прокуратура Сеула требует суровых тюремных сроков: 10 лет колонии для 81-летней директора больницы Юн, а также штраф 5 млн вон и конфискацию 1,15 млрд вон, а 26-летней пациентке Квон и 61-летнему врачу Шим, проводившему операцию, — по шесть лет тюрьмы. Установлено, что директор больницы заработала 1,4 млрд вон на 527 подобных операциях, а ее подчиненная получала сотни тысяч вон за каждую. В случае Квон Юн пошла на подлог документов, указав, что ребенок девушки родился уже бездыханным.

Как уточняется, южнокорейский закон об охране матери и ребенка запрещает аборты после 24 недель беременности, однако Конституционный суд признал его недействительным. Тем временем прокуратура ссылается на прецедент, отмечая, что кесарево — это уже роды, а значит плод защищен как человек. Суд должен вынести свое первое решение 4 марта.

Ранее российский суд впервые выписал штраф за «склонение к аборту».