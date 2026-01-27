Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Киргизия подала иск против России в суд ЕАЭС

Киргизия обратилась в суд ЕАЭС против России из-за полисов ОМС
РИА Новости

Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с иском против России из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов. Об этом сообщает 24.kg.

О подачи иска сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета. Он отметил, что действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует гражданам государств — участников союза доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Муканов утверждает, что Россия нарушает ст. 96-97 закона «О медицинском страховании граждан», отказывая в выдаче полисов ОМС членам семей трудовых мигрантов.

В ноябре Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий условия получения полиса ОМС для трудовых мигрантов. Вместо действующих трех лет необходимого страхового стажа теперь потребуется пять лет. Сообщалось, что новые правила не коснутся высококвалифицированных специалистов.

Ранее в ЛДПР предложили «привязать» мигрантов к работодателю на год.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!