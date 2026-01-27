Киргизия подала иск против России в суд ЕАЭС

Киргизия обратилась в суд ЕАЭС с иском против России из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов. Об этом сообщает 24.kg.

О подачи иска сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета. Он отметил, что действующее соглашение между странами ЕАЭС гарантирует гражданам государств — участников союза доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Муканов утверждает, что Россия нарушает ст. 96-97 закона «О медицинском страховании граждан», отказывая в выдаче полисов ОМС членам семей трудовых мигрантов.

В ноябре Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий условия получения полиса ОМС для трудовых мигрантов. Вместо действующих трех лет необходимого страхового стажа теперь потребуется пять лет. Сообщалось, что новые правила не коснутся высококвалифицированных специалистов.

Ранее в ЛДПР предложили «привязать» мигрантов к работодателю на год.