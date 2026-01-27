Зеленский заявил, что Украина планирует вступить в ЕС в 2027 году

Украина планирует вступить в Евросоюз в 2027 году, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
27 января Зеленский провел встречу с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Он проинформировал европейского лидера об итогах украинской, американской и российской делегаций в ОАЭ на прошлой неделе.
«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год», — написал он.
Президент Украины выразил надежду, что западные партнеры поддержат намерения Киева.
До этого Зеленский заявлял, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году.
В декабре 2025 года The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников написала, что Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2027 году, согласно текущей версии мирного плана США. При этом отмечалось, что столь быстрое вступление Киева в объединение беспокоит некоторые страны ЕС, включая Венгрию.
