Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Полина Диброва оправдалась после критики из-за грустных сыновей

Блогерша Диброва заверила, что ее дети в порядке
polinadibrova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Полина Диброва ответила на критику подписчиков, посчитавших ее сыновей грустными. На один из комментариев она ответила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно Диброва опубликовала видео с тремя сыновьями, которые не пошли в школу ради семейной фотосессии. В комментариях подписчики обратили внимание на то, что мальчики грустят.

«Не печальтесь. С детьми порядок», — ответила блогер на один из выпадов.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. Диброва съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. Сейчас его оплачивает Товстик, который переехал к ней со своими старшими детьми.

У нынешнего избранника модели Романа Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь. Диброва признавалась, что хочет родить дочь от нового избранника.

Ранее Диброву раскритиковали за романтичные фото с Товстиком.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!