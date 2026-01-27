Полина Диброва оправдалась после критики из-за грустных сыновей

Блогерша Полина Диброва ответила на критику подписчиков, посчитавших ее сыновей грустными. На один из комментариев она ответила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно Диброва опубликовала видео с тремя сыновьями, которые не пошли в школу ради семейной фотосессии. В комментариях подписчики обратили внимание на то, что мальчики грустят.

«Не печальтесь. С детьми порядок», — ответила блогер на один из выпадов.

Полина Диброва и телеведущий Дмитрий Дибров официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. Диброва съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. Сейчас его оплачивает Товстик, который переехал к ней со своими старшими детьми.

У нынешнего избранника модели Романа Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь. Диброва признавалась, что хочет родить дочь от нового избранника.

Ранее Диброву раскритиковали за романтичные фото с Товстиком.