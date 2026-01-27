«Антинародная инициатива»: депутат Миронов – о легализации онлайн-казино

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал инициативу Минфина о легализации онлайн-казино, о которой стало известно журналистам. Депутат считает, что государство таким образом «спровоцирует зависимость» у россиян.

«Дикая и антинародная инициатива Минфина о легализации онлайн-казино. Особенно странная на фоне многочисленных онлайн-запретов и блокировок. Минфин, по сути, хочет зарабатывать на зависимости, на азарте, и это порочный подход. С таким подходом можно предложить и легализацию наркоторговли – тоже деньги. Да, казна получит эти 100 млрд рублей, как сулят чиновники. Но в масштабах бюджета это копейки! А каким финансовым, социальным ущербом обернется легализация для наших граждан! А в итоге и для государства. Люди начнут спускать в онлайн-казино семейные деньги, еще глубже влезать в долги и кредиты, чаще идти на преступления. Мы же понимаем, что такое игромания. И знаем еще одно нерушимое правило, о котором забывают азартные люди: казино всегда в выигрыше», — сказал он.

Миронов считает, что расширять сферу азартного бизнеса в России не нужно.

«Как сообщают СМИ, Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино и дать ему полномочия «по профилактике игровой зависимости». Это как? Сами спровоцируем зависимость и сами будем ее лечить? Это цинизм! Не на всем государству уместно зарабатывать. «Справедливая Россия» предлагает Минфину массу других способов пополнения бюджета. В том числе и за счет игорного бизнеса. Для букмекеров, игорных заведений мы предлагали повысить налог на прибыль до 50%. А также в среднем вдвое увеличить ставки на определенные налоговые объекты – игорные столы, автоматы и другие. Это принесет деньги в бюджет и ограничит растущие сверхприбыли игорных заведений, которых в режиме офлайн достаточно. Расширять этот бизнес на азарте не нужно», — заключил он.

Издание «Коммерсант» до этого выяснило, что глава Минфина Антон Силуанов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино в России. По оценке ведомства, это может принести около 100 млрд рублей в госказну ежегодно.

В Минфине предложили создать единый центр по учету ставок по аналогии с букмекерами, а налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей. На данный момент в России запрещено онлайн-казино. При этом обычное казино легализовано и некоторые точки функционируют в Сочи, Приморье, на Алтае и в Крыму.

