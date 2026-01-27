Министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России

Нью-Дели резко снизил закупки российской нефти, заявил министр нефти и природного газа Индии Сингх Пури. Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновник утверждает, что импорт российской нефти сократился почти на 28% с пикового уровня. По его словам, поставки в Индию снизились со среднегодового показателя 1,8 млн баррелей в сутки до 1,3 млн.

В дальнейшем они могут сократиться еще больше на фоне появления новых источников сырья, считает Пури.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Как отмечает Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся минимизировать импорт российской нефти с целью заключения торгового соглашения с США, предполагающего снижение пошлин. В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные тарифы на товары из Индии в связи с импортом российской нефти, увеличив общую тарифную ставку до 50%.

Ранее ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России.