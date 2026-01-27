Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Военный эксперт рассказал, зачем разведывательный дрон летал над Киевом

Аналитик Храмчихин: БПЛА над Киевом мог разведывать замаскированные объекты
Станислав Красильников/РИА Новости

Разведывательный беспилотник, замеченный накануне в небе над Киевом, мог искать военные объекты в рамках города, которые были замаскированы под гражданские сооружения. В условиях СВО такая информация крайне важна. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Александр Храмчихин.

«Вообще-то все, что угодно мог разведывать, потому что в некотором роде идет война. Необходимо постоянно контролировать всю территорию противника, столицу, может быть, в первую очередь <…> Сейчас военные объекты на Украине могут находиться абсолютно где угодно в любом гражданском сооружении», — подчеркнул он.

Храмчихин добавил, что в условиях проведения СВО разведывательная информация должна поступать «постоянно со всей территории противника».

26 января украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщало о том, что над Киевом в течение двух часов латал разведывательный беспилотник.

В публикации рассказали, что после того, как горожане увидели в небе дрон, была объявлена воздушная тревога.

Ранее в одном из районов Киева развернули палаточные городки.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!