Военный эксперт рассказал, зачем разведывательный дрон летал над Киевом

Разведывательный беспилотник, замеченный накануне в небе над Киевом, мог искать военные объекты в рамках города, которые были замаскированы под гражданские сооружения. В условиях СВО такая информация крайне важна. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Александр Храмчихин.

«Вообще-то все, что угодно мог разведывать, потому что в некотором роде идет война. Необходимо постоянно контролировать всю территорию противника, столицу, может быть, в первую очередь <…> Сейчас военные объекты на Украине могут находиться абсолютно где угодно в любом гражданском сооружении», — подчеркнул он.

Храмчихин добавил, что в условиях проведения СВО разведывательная информация должна поступать «постоянно со всей территории противника».

26 января украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале сообщало о том, что над Киевом в течение двух часов латал разведывательный беспилотник.

В публикации рассказали, что после того, как горожане увидели в небе дрон, была объявлена воздушная тревога.

Ранее в одном из районов Киева развернули палаточные городки.