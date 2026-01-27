Американская рок-группа Saliva анонсировала концерты в России

Американская группа Saliva анонсировала сразу три весенних концерта в России — 23 апреля легенды альтернативной сцены выступят в Петербурге, 24 апреля в Москве и 26 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы концертов — концертное агентство Force Events.

«Музыка группы взяла лучшее из альтернативы тех лет: это пламенная смесь пост-гранжа, ню-метала и хард-рока, которая создала особенный стиль для коллектива. Пока другие альтернативщики пели о мраке и депрессии, Saliva несли в жанр страсть и сексуальность, сочетая цепкие риффы с дерзкими строчками, а агрессию с мелодизмом», — рассказывают организаторы.

Музыканты привезут в Россию свои хиты «Click Click Boom», «Always», «Superstar» и новые песни.

Saliva оказали серьезное влияние на культуру 2000-х — клипы группы показывали по MTV, а песни звучали по радио, в саундтреках к важным играм и кино. Для первой части «Человека-паука» фронтмен группы Джоззи Скотт записал песню «Hero» вместе с лидером группы «Nickelback» Чедом Крюгером. Кроме того, хит «Ladies & Gentleman» стал официальным саундтреком 23-го сезона популярного американского рестлинг-шоу WrestleMania. В 2001 году группа была номинирована на премию «Грэмми».

После громкого успеха группа пережила много успехов — в 2011 году ее покинул вокалист Джоузи Скотт. Его заменил Бобби Амару. Три года назад не стало бессменного гитариста группы Уэйна Суинни. Saliva продолжили выступать в знак памяти ушедшего друга, выпустив альбом Revelation (2023), высоко оцененный поклонниками.

Билеты на концерты российского тура группы уже поступили в продажу.

