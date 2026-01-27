Размер шрифта
Ученый рассказал, как отличить реальное видео от сгенерированного ИИ

ПНИПУ: в ИИ-роликах часто появляются ошибки во взаимодействии объектов со средой
Shutterstock

Гигантские сугробы, полностью скрывшие автомобили, и снежные бури, якобы парализовавшие поселки Камчатки в начале 2026 года, стали вирусными в соцсетях. Пока СМИ и пользователи спорят, было ли это реальным стихийным бедствием или результатом работы нейросетей, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниил Курушин рассказал, по каким признакам можно отличить настоящее видео от сгенерированного ИИ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, современные генеративные модели опираются не на физические законы, а на визуальные шаблоны. Из-за этого в роликах часто появляются ошибки во взаимодействии объектов с окружающей средой — особенно с водой, снегом и другими сыпучими материалами.

«Можно заметить несоответствие силы ветра: форма сугробов указывает на штиль, а при этом снежинки летят горизонтально или флаг развивается как при урагане. Такие противоречия — тревожный сигнал», — объяснил эксперт.

Особое внимание стоит уделять тому, как снег взаимодействует с людьми и предметами: обтекают ли снежинки фигуру человека, образуются ли завихрения, остаются ли реалистичные следы на поверхности или это просто наложенная текстура без изменения рельефа.

Еще один важный маркер — работа «камеры». В любительской съемке почти всегда присутствуют дрожание, случайные наклоны и потеря фокуса. ИИ же может создавать неестественно плавные кадры: «камера» будто парит в метели или идеально следует за объектом без рывков, что в реальных условиях почти невозможно.

Выдать подделку могут и ошибки в освещении. Иногда тени и блики направлены в разные стороны, создавая ощущение «двух солнц», либо на снегу появляются отражения от несуществующих источников света.

Наконец, эксперт советует обращать внимание на бытовые и логистические детали. Нейросети склонны к шаблонности и могут допускать странные решения — например, показывать снегоуборочную технику среди плотно припаркованных машин, что малореалистично для реальных условий Камчатки.

Для проверки сомнительных видео ученый рекомендует перекрестный анализ: сопоставлять ролики с официальными сводками МЧС, сообщениями региональных СМИ и публикациями местных жителей, а также сравнивать кадры с архивными изображениями локаций.

«Универсального чек-листа не существует. Но сочетание критического мышления, внимания к деталям и проверки по нескольким источникам позволяет с высокой вероятностью понять, реальное перед вами видео или сгенерированное ИИ», — подытожил Даниил Курушин.

Ранее в России разработали бункеры для шахт, защищающие легкие работников.
 
