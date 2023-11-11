10 главных фото недели: ситуация в секторе Газа, Папа Римский на кабриолете и протесты в Испании

Последствия ударов по сектору Газа, художница Саша Скочиленко в зале суда, протесты в Испании против возможной амнистии для каталонских сепаратистов и другие кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.
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