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Банки в РФ могут обязать согласовывать финансовые операции с родственниками клиентов

Российские банки могут обязать согласовывать кредиты с родственниками клиентов

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Илья Питалев/РИА Новости

В России в ближайшее время может появиться механизм одобрения финансовых операций родственниками или доверенными лицами клиентов банков. Об этом сообщает газета «Известия».

Государственная дума во время весенней сессии рассмотрит инициативу о внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Законопроект предусматривает введение дополнительного подтверждения банковских операций, которые по желанию клиентов будут одобрять их родственники либо доверенные лица.

В связи с этим 13 системно значимых кредитных организаций страны будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое в течение 12 часов сможет отклонить или подтвердить финансовую операцию. В случае отсутствия реакции доверенного лица банк откажет в проведении трансакции.

Нововведение направлено на дополнительную защиту граждан, в первую очередь, пожилого возраста, от мошеннических действий.

До этого сообщалось, что Сбербанк сохранил дневные ограничения на денежные переводы.

Ранее были названы ключевые причины блокировки банками переводов населения.

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