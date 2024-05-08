В Грузии сообщили о подготовке к беспорядкам на митингах с участием украинцев

На митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием украинских добровольцев. Об этом сообщили ТАСС источники в спецслужбе Грузии.

По данным агентства, за организацию протестов добровольцы получат деньги из-за рубежа в виде криптовалюты. В спецслужбе Грузии добавили, что с помощью протестов и беспорядков пытаются насильно захватить власть.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны осуществило атаку на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс страны. По ее словам, «провокационные» заявления о смене политического курса Грузии прозвучали на митинге сторонников власти в Тбилиси несколько дней назад.

5 мая, как и в предыдущие дни, в 23:00 (22:00 мск) на площадь перед грузинским парламентом начали активно подходить люди. Толпа полностью заняла часть проспекта Руставели перед зданием, а также перекресток между парламентом и храмом Кашвети.

Ранее премьер Грузии ответил поддержавшему протесты главе Евросовета.