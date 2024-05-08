Аршавина назвали копией Месси

Бывший защитник «Зенита», румынский футболист Даниэл Кирицэ поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Андреем Аршавиным в петербургском клубе и сравнил его с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если бы в то время уже царил Месси, я бы сказал, что Аршавин — его копия. Невероятно техничный игрок! Я помню, как Андрей развеселил меня, когда покрасил волосы в сине-бело-голубой цвет после того, как мы заняли второе место в чемпионате России. Как же я тогда смеялся», — поделился он.

Румын выступал за петербургский клуб с 2002 по 2004 год. Вместе с «Зенитом» он становился серебряным призером чемпионата России (2003).

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».

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