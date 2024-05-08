Профессионального доносчика Булатова обвиняют в дискредитации армии РФ

Профессиональный доносчик Тимур Булатов стал фигурантом административного дела о дискредитации российской армии. Об этом Булатов сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам Булатова, ему вменяют статью 20.3.3 КоАП «Публичная дискредитация армии». При этом причина возбуждения дела неизвестна. Но Булатов предположил, что на него могли написать донос сторонники Светланы Пеуновой (Лады-Русь), создательницы секты «Академия развития Светланы Пеуновой», так как он уже некоторое время добивается признания ее экстремистской.

«Где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек и по всей России более 20. Мало того, что СВО я поддерживаю, я еще в 2015 году был на Донбассе», — поделился профессиональный доносчик.

Отмечается, что письмо с вызовом на опрос пришло Булатову неделю назад, но он его проигнорировал, и дело передали в суд.

Тимур Булатов известен тем, что срывает тематические ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-мероприятия и пишет доносы на ЛГБТ-людей. В частности, в результате его деятельности из российских школ уволили около 60 ЛГБТ-учителей, которых он «выявил» через соцсети.

До этого блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева обжаловала штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее жительницу Омска осудили на шесть лет колонии за дискредитацию ВС РФ.