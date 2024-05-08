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В Нидерландах признали преимущество России в конфликте на Украине

Глава МО Нидерландов: Запад видит преимущество России в конфликте на Украине

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Nina Liashonok/Global Look Press

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен признала преимущество России в ходе конфликта на Украине, призвав, в связи с этим, активнее поддерживать Киев. Ее слова приводит LRT.

«Сейчас мы действительно видим, что у России есть определенное преимущество», — заявила Оллонгрен.

В то же время она выразила убеждение, что ситуацию еще можно изменить увеличением объема производства боеприпасов, дронов, и «других новых технологий», которые применяют в конфликте на Украине.

«Если мы сможем усилить, в частности, ее ПВО – я убеждена, что Украина преуспеет. Но мы должны активно поддерживать Украину», – отметила Оллонгрен.

До этого немецкая газета Die Welt писала, что недостаток западной военной помощи привел к тому, что Россия одерживает победу в украинском конфликте не только на поле боя, но и на уровне психологии. Издание указывает, что ущерб, нанесенный Украине «немецкой нерешительностью» уже может быть необратимым. Наиболее ярко это проявляется в трудностях с набором новобранцев в украинскую армию.

Ранее в польской разведке заявили о готовности России к «мини-операции» против НАТО.

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