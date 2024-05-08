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Власти Кировоградской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Кировоградской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры

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Shutterstock

Глава областной администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры.

По его словам, объект инфраструктуры, получивший повреждения, находится в Александрийском районе. Также национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении энергооборудования в центральной части Украины, однако точное месторасположение объекта не называлось.

До этого глава областной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении сразу двух инфраструктурных объектов во Львовской области Украины.

По его словам, повреждены объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе и объект генерации в Червоноградском районе области, на последнем зафиксированы два очага возгорания.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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