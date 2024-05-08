Названа причина начала ядерных учений Минобороны России

Министерство обороны России объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия в ответ на угрозы стран НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

«Учения нестратегических ядерных сил являются демонстрацией того, что произойдет с солдатами НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией.

Вероятного противника нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие (ТЯО) не регулируется договором о сокращении стратегических наступательных вооружений и отчитываться за него необязательно.

Сколько ТЯО есть у России, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено», — говорится в материале.

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракетные учения ВС РФ связаны с заявлениями об отправке войск на Украину.

Ранее Белоруссия начала внезапную проверку носителей ядерного оружия.