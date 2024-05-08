Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина начала ядерных учений Минобороны России

РИА Новости: Россия начинает ядерные учения в ответ на угрозы стран НАТО

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны России объявило о проведении учений с применением тактического ядерного оружия в ответ на угрозы стран НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

«Учения нестратегических ядерных сил являются демонстрацией того, что произойдет с солдатами НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией.

Вероятного противника нервирует неизвестность. Дело в том, что, в отличие от стратегического, тактическое ядерное оружие (ТЯО) не регулируется договором о сокращении стратегических наступательных вооружений и отчитываться за него необязательно.

Сколько ТЯО есть у России, где оно хранится и на каких носителях может применяться, строго засекречено», — говорится в материале.

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ракетные учения ВС РФ связаны с заявлениями об отправке войск на Украину.

Ранее Белоруссия начала внезапную проверку носителей ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами