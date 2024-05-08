МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время не собирается заниматься вручением наград, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов прошедших Олимпийских игр. Об этом сообщили в пресс-службе организации ТАСС.

«Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы. Поэтому МОК, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», — указано в заявлении.

Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен из-за включения в свой состав новых регионов Российской Федерации.

Молдавский канонист Сергей Тарновский был лишен бронзовой награды летних Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году, из-за того, что нарушил антидопинговые правила. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена, и, соответственно, бронзовая медаль должна перейти к представителю России Илье Штокалову, который в том старте оказался четвертым.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее в Госдуме высказались о возможности массового отъезда киберспортсменов из России.