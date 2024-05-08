В Турции самолет совершил аварийную посадку с невыпущенным шасси

Грузовой самолет Boeing 767 экстренно сел в аэропорту Стамбула из-за невыпущенного шасси. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

Данных о пострадавших пока не поступало.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind, летящий из Москвы в Оренбург, пропал с радаров сервиса Flightradar24. Отмечалось, что перед этим самолет подал аварийный сигнал и развернулся в сторону Москвы над Нижегородской областью.

В апреле стало известно, что летевший в Оренбург самолет сел в другом аэропорту. Самолет CRJ2/M авиакомпании «ЮВТ АЭРО», летевший из Нижнего Новгорода в Оренбург, произвел незапланированную посадку в Самаре. Причиной стало присутствие на борту больного пассажира. Экипаж запросил по прибытии скорую помощь. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не объявлялись.

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.