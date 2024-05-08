Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал самые «жаркие» места боев

Глава Украины Зеленский заявил, что самые жаркие бои идут на шести направлениях

close
100%
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале перечислил шесть направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия.

«Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское», — написал глава государства.

Зеленский сообщил, что 7 мая провел совещание с представителями Министерства обороны, в ходе которого поднял вопрос об укреплении бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинский лидер также поблагодарил союзников за поставки оружия и боеприпасов для украинской армии.

6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщал, что США ведут контакты с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным по поиску альтернативы Зеленскому.

Отмечалось, что Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену украинскому президенту в случае резкого ухудшения положения ВСУ на фронте.

Ранее премьер Испании назвал критической ситуацию на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами