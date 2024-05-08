Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство БелТА.

По данным агентства, Лукашенко примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Белоруссии намерен поделиться своим видением перспектив развития евразийской интеграции. Также вместе с президентом России Владимиром Путиным он обсудит совместную координацию и применение войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия.

До этого Лукашенко заявлял, что генштабы Белоруссии и РФ отдадут команду на учебное применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Это будет сделано в ходе совместной проверки вооруженных сил двух стран. Лукашенко подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с существующими планами взаимодействия.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.