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Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в РФ с рабочим визитом

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство БелТА.

По данным агентства, Лукашенко примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Белоруссии намерен поделиться своим видением перспектив развития евразийской интеграции. Также вместе с президентом России Владимиром Путиным он обсудит совместную координацию и применение войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия.

До этого Лукашенко заявлял, что генштабы Белоруссии и РФ отдадут команду на учебное применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Это будет сделано в ходе совместной проверки вооруженных сил двух стран. Лукашенко подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с существующими планами взаимодействия.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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