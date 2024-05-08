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Задержанному в России американскому солдату предъявили обвинение

Задержанному во Владивостоке американцу Блэку предъявили обвинение в краже

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Сержанту Армии США Гордону Блэку, которого задержали во Владивостоке, предъявили обвинение в краже с крупным ущербом. Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда Владивостока.

Суд избрал американцу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 2 июля. Мужчине предъявили обвинение в краже имущества россиянки с причинением ей значительного ущерба, говорится в сообщении суда.

Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева сообщила РИА Новости, что сам Блэк пока не обжаловал решение о мере пресечения.

До этого сообщалось, что боец ВС США Гордон Блэк прибыл в Россию из Южной Кореи, где он служил в составе американского контингента. При этом в Пентагоне подчеркнули, что поездки во Владивосток мужчина предпринимал без разрешения руководства.

Накануне стало известно, что американские военные начали расследование обстоятельств, связанных с поездкой в РФ Гордона Блэка.

Ранее в Москве задержали членов китайской секты, подозреваемых в связях с Госдепом США.

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