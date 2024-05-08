Стало известно о планах Канье Уэста выступить в России

Американский рэпер Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках».

По словам собеседников канала, контракт с артистом уже подписан. Ожидается, что он отыграет шоу в России в свой день рождения 8 июня. Визит в страну он намерен совершить вместе с женой Бьянкой.

По данным Mash, переговоры с Канье велись больше года, а главное желание рэпера — посмотреть Москву, «дать крутой концерт», а после — отпраздновать 47-летие в одном из мест столицы.

В апреле Канье Уэста обвинили в нападении на незнакомца в Лос-Анджелесе. По данным Daily Mail, мужчина написал заявление на рэпера за то, что тот ударил его по лицу. Сам артист утверждал, что неизвестный приставал к его супруге, модели Бьянке Цензори. Представители музыканта заявили, что мужчина не просто врезался в девушку, как изначально писали в прессе, но и засунул руку под ее платье. Он также якобы схватил ее за талию и отправил воздушные поцелуи. Согласно отчету полиции Лос-Анджелеса, после этого Канье Уэст напал на незнакомца.

Ранее бывшая девушка Канье Уэста снялась в корсете с рогами и стрингах.