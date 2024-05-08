Стало известно, как Турция планирует поставлять СПГ на Запад

Турция планирует сжижать природный газ для поставок странам Евросоюза в собственных хранилищах. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источник в министерстве энергетики республики.

«Сейчас у нас нет заводов по сжижению природного газа. В ближайшие годы такие предприятия могут быть созданы за счет государственных или частных инвестиций. Тогда мы сможем экспортировать СПГ во все части света на судах», — заявил собеседник издания.

На прошлой неделе, 2 мая, власти Турции приняли закон, позволяющий стране поставлять в Европу дополнительные объемы энергоресурсов из России и Азербайджана. Также в документе было добавлено упоминание СПГ.

По мнению главы турецкой ассоциации поставщиков СПГ Яшара Арслана, потенциальными покупателями природного газа у республики могут стать Великобритания, Италия, Германия, а также Греция.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует удвоить мощности своих подземных газохранилищ.