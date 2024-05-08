Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Турция планирует поставлять СПГ на Запад

Türkiye: Турция планирует поставлять СПГ в Европу, сжижая его в своих хранилищах

close
100%
Strait Talk/YouTube

Турция планирует сжижать природный газ для поставок странам Евросоюза в собственных хранилищах. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источник в министерстве энергетики республики.

«Сейчас у нас нет заводов по сжижению природного газа. В ближайшие годы такие предприятия могут быть созданы за счет государственных или частных инвестиций. Тогда мы сможем экспортировать СПГ во все части света на судах», — заявил собеседник издания.

На прошлой неделе, 2 мая, власти Турции приняли закон, позволяющий стране поставлять в Европу дополнительные объемы энергоресурсов из России и Азербайджана. Также в документе было добавлено упоминание СПГ.

По мнению главы турецкой ассоциации поставщиков СПГ Яшара Арслана, потенциальными покупателями природного газа у республики могут стать Великобритания, Италия, Германия, а также Греция.

Ранее сообщалось, что Анкара планирует удвоить мощности своих подземных газохранилищ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами