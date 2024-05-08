В красноярском пансионате пообещали сделать «выводы» после избиения 89-летней пенсионерки

В красноярском пансионате «Ветеран» избили 89-летнюю пенсионерку-ветерана. Как заявил «Газете.Ru» директор учреждения Александр Осипов, бабушку избила соседка по комнате из-за бытовой ссоры. По его словам, в пансионате проводят служебное расследование.

«По вопросу ситуации, произошедшей в КГБУ СО «Пансионат «Ветеран» 05.05.2024, поясняю следующее: произошла бытовая ссора между двумя бабушками, проживающими в одной комнате. По данному факту в учреждении проводится внутреннее служебное расследование, кроме этого, организованы проверки министерством социальной политики, органами полиции, прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска, следственным отделом по Октябрьскому району г. Красноярска. По результатам данных мероприятий будут сделаны соответствующие выводы по данной ситуации: будут определены причины ее возникновения и обстоятельства произошедшего», — сказал он.

6 мая родственник проживающей в пансионате «Ветеран» 89-летней пенсионерки рассказал «Газете.Ru», что женщину избили соседки за то, что та хотела посмотреть по телевизору пасхальную службу. Он утверждал, что никто из сотрудников пансионата не прибежал на крики пострадавшей и не сообщил позднее родным о случившемся, а бабушку отвезли в больницу только спустя шесть часов после избиения.

Как сообщали в МУ МВД «Красноярское», 5 мая в отдел полиции поступило сообщение об избиении женщины 1935 года рождения. Кроме того, проверку проводит Следственный комитет. Не исключено возбуждение уголовного дела о халатности — соответствующее обвинение могут предъявить сотрудникам пансионата.

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