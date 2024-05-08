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Россиянка приревновала знакомую к сожителю и напала на нее с топором

В ЯНАО женщина напала с топором на знакомую, приревновав ее к сожителю

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Depositphotos

Жительница села Красноселькуп предстанет перед судом за покушение на знакомую, женщина напала на нее с топором на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 43-летняя сельчанка распивала спиртные натки вместе со своим сожителем и знакомой. В ходе застолья женщине показалось, что ее приятельница оказывает знаки внимания гражданскому мужу.

Приревновав своего сожителя к знакомой, женщина схватила топор и ударила им гостью по голове. 37-летняя пострадавшая сумела отбиться от нападавшей и обратиться за медицинской помощью. В отношении ревнивой сельчанки было возбуждено уголовное дело о покушении. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Ноябрьске ссора на почве ревности закончилась стрельбой. Между двумя мужчинами в магазине произошел конфликт из-за женщины. После этого один из участников схватился за пистолет и произвел случайный выстрел. В результате пострадала местная жительница, которая получила ранение в руку. Приехавшие на место медики оперативно доставили россиянку в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

Ранее пьяный россиянин приревновал сожительницу и избил гостя поленом.

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