Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр молодежной политики региона Кирилл Макаров, в преддверии 9 Мая активная молодежь ДНР из разных муниципалитетов приехала к комплексу в четыре часа утра.

Курган «Саур-Могила» стал одним из главных символов разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Летом 2014 года в районе Саур-Могилы шли ожесточенные бои между защитниками ДНР и вооруженными формированиями Украины. Мемориал получил сильные повреждения и был почти разрушен. В 2022 году его восстановили в кратчайшие сроки по поручению президента России Владимира Путина.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил опасения относительно возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в день 9 Мая.

7 мая появилась информация, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах.

Ранее в Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику.