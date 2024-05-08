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Школьную учительницу арестовали за растление 11-летнего ученика

CBS: в США педагог средней школы домогалась 11-летнего мальчика

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St. Croix County

В штате Висконсин учительнице средней школы предъявлено обвинение в растлении несовершеннолетнего, женщина домогалась 11-летнего ученика. Об этом сообщает CBS.

С заявлением в полицию обратилась мать 11-летнего мальчика, женщина нашла в телефоне сына переписку непристойного содержания. Сообщения ребенку писала 24-летняя учительница Мэдисон Бергманн.

При обыске в квартире педагога были обнаружены записки, которыми она обменивалась с мальчиком, вступала ли американка в интимную близость с ребенком не установлено, предполагается, что педагог позволила себе прикасаться к мальчику и целовать его.

Судебное разбирательство по делу начнется в конце мая, американку отстранили от работы, ей запрещено находиться на территории школы.

До этого сообщалось, что в штате Луизиана предъявлено обвинение педагогу средней школы, женщину подозревают в спаивании и изнасиловании мальчиков-подростков. 35-летняя Алекса Вингертер в течение длительного времени вела переписку непристойного содержания со своими учениками. Женщина приглашала детей в местные бары и спаивала их, с некоторыми из школьников педагог вступала в интимную связь.

Ранее педагог изнасиловала 14-летнего ученика в школьном классе.

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