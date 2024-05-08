Инстасамке могут заблокировать счета из-за долга перед налоговой

Счета певицы Инстасамки могут полностью заблокировать за неуплату долга перед ФНС в размере 52 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, налоговая служба внимательно следит за отчислениями Инстасамки в казну. В предыдущий раз артистка задолжала государству 690 тысяч рублей, тогда певицу поместили в список инфоцыган. Сейчас артистка проживает в ОАЭ, у налоговой службы возникли вопросы из-за отсутствия отчислений за рекламу и концерты. В связи с этим счета певицы находятся под угрозой блокировки, пишет Mash.

В марте Mash сообщил, что концерты Инстасамки отменили в регионах после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах. 2 марта Зотеева опровергла, что отменила концерты из-за просьб активистов. Артистка уверила, что никаких ограничений по выступлениям из-за содержания ее музыки нет. Певица отменила мероприятия сама, так как была недовольна форматом сольных концертов.

На днях мебельная компания из Владимира подала в суд на Инстасамку. Дело было зарегистрировано 24 апреля, оно проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

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