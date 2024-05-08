Хуситы запустили беспилотники и ракету над Аденским заливом

Правящее на севере Йемена движение шиитов «Ансар Аллах» запустило три беспилотника и противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте в X.

Американские военные отметили, что корабль коалиции атаковали два беспилотника, а третий разбился в Аденском заливе. В ведомстве сообщили, что информации о ранениях и ущербе от судов не поступало.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили над Красным морем беспилотный летательный аппарат, принадлежащий мятежникам из группировки «Ансар Аллах».

Командование заявило, что беспилотник представлял непосредственную опасность для военных кораблей США и торговых судов в этом регионе.

После обострения конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа движение «Ансар Аллах» из Йемена (хуситы) заявило, что их вооруженные силы будут атаковать территорию Израиля и не позволят судам, связанным с ним, проходить через воды Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб, пока военная операция в Газе не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы осуществили атаки на множество гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.