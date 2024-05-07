«Я не убийца! Я просто мама»: скрывавшейся 16 лет Мартыновой дали 9 лет за покушение на жизнь дочери Фигурантка «новгородского дела» Мартынова получила 9 лет за покушение на жизнь дочери

Суд в Великом Новгороде приговорил жену главреда «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова* Антонину к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в покушении на убийство дочери в 2007 году. Последние 16 лет женщина находилась в федеральном розыске. В судебных заседаниях участвовала и потерпевшая — дочь Мартыновой Алиса, все это время скрывавшаяся вместе с матерью. Она призывала судью оправдать Антонину и назвала случившееся несчастным случаем.

Новгородский областной суд приговорил супругу главреда «Новой газеты – Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) Антонину к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери.

«Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений», — огласил вердикт судья Алексей Становский.

Прокурор просил для Мартыновой 10 лет тюрьмы.

Адвокат обвиняемой Сергей Паничев сообщил РИА Новости, что приговор будет обжалован.

«Новгородское дело»

Случай, рассматриваемый в суде, произошел в феврале 2007 года в Великом Новгороде. По версии обвинения, 21-летняя Федорова (прежняя фамилия Мартыновой. — «Газета.Ru») сбросила свою трехлетнюю дочь Алису в лестничный проем. Ребенок получил травмы средней тяжести: врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы, были выбиты несколько молочных зубов. Мартынова сама вызвала «скорую» после случившегося.

Изначально женщина проходила по делу свидетелем, но спустя два месяца после происшествия ее перевели в статус подозреваемой, предположив, что несчастный случай был инсценирован. Мотивом преступления стало то, что дочь от первого брака якобы мешала отношениям матери с новым возлюбленным.

«В то время [Кирилл] Мартынов пообещал ее устроить на очное отделение в МГУ, и несчастный случай с дочкой для Антонины был бы выходом. Она спокойно могла уехать в Москву учиться. Не было бы бремени забот», — заявил следователь по делу Владимир Колодкин в интервью kp.ru.

Позже его отстранили от дела. Это произошло после жалобы защиты Федоровой на то, что следователь проигнорировал принцип презумпции невиновности и назвал женщину убийцей до решения суда. Кроме того, он пытался своим постановлением ограничить ее в ее родительских правах, запрещая встречаться с дочерью без присутствия ее отца.

Федоровой предъявили обвинение в покушении на убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Женщину арестовали, но довольно скоро отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Следствие требовало у органов опеки изъять Алису у матери, однако это не произошло.

Сторона защиты настаивала на том, что женщина не заперла входную дверь и не заметила, как ребенок вышел из квартиры. Когда она спохватилась и выбежала на лестничную площадку, Алиса уже оступилась, поймать ее мать не успела.

В июле 2007 года был зарегистрирован брак Федоровой и Мартынова. Журналист развернул в интернете кампанию в защиту супруги и обвинил прокуратуру в стремлении «выполнить статистику» по делам о защите прав детей.

В июле 2008 года присяжные признали Мартынову виновной в покушении на убийство дочери. При вынесении вердикта учитывались показания единственного очевидца — 11-летнего мальчика, заявившего, что «старшая девочка сбросила младшую». Свидетель Егор Кудров умер от передозировки наркотиков в 2023 году. В нынешнем судебном процессе участвовали его родители, подтвердившие слова сына.

После приговора Мартынова скрылась вместе с девочкой и была объявлена сначала в региональный, а потом в федеральный розыск. Ее муж утверждал, что не имеет никакой информации о местонахождении своей жены. Бывший супруг и отец Алисы Павел Федоров обратился в правоохранительные органы с заявлением о похищении его экс-жены и дочери.

22 февраля 2008 года было возбуждено уголовное дело против самого Мартынова — по обвинению в разглашении тайн следствия по статье 310 УК РФ. Дело рассматривали в Москве, так как материалы публиковались с московского IP-адреса.

28 июня 2023 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа». На следующий день на канале НТВ вышел сюжет, в котором сообщалось о возобновлении проверки в отношении Мартынова по подозрению в том, что он якобы убедил Антонину избавиться от дочери.

Как задержали Мартынову

11 апреля 2024 года в пресс-службе Новгородского областного суда сообщили, что Мартынова, которая 16 лет находилась в федеральном розыске, все-таки задержана. В момент задержания рядом с ней находилась 19-летняя девушка. Мартынова заявила, что это и есть ее дочь — Алиса Федорова.

Как сообщается на сайте суда, рассмотрение уголовного дела о покушении на убийство было возобновлено 3 апреля.

Бывшая журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова заявила, что именно она помогла «вычислить» Мартынову. Она также рассказала, что женщину задержали 22 марта в Ставропольском крае. По словам журналистки, Антонина подолгу жила в Москве, «периодически отъезжая на юг России».

«Кириллу могу передать: вычислить Антонину помогла я. Да, Кирилл, я все же вцепилась в это дело и нашла себе единомышленников среди коллег, с кем мы и помогли органам выйти на след Антонины», — написала Миронова.

Она добавила, что стала интересоваться «новгородским делом» после того, как разорвала сотрудничество с изданием и «никаких претензий к Кириллу не имела, работать с ним было комфортно». Журналистка утверждала, что изучила документы и пришла к выводу, что дело Мартыновой «не было политическим, заказным или халатным» и обвиняемая «действительно скинула дочь с лестницы».

Что рассказала Алиса на суде

Перед оглашением приговора 7 мая Мартынова выступила с последним словом, в котором призвала не разлучать ее с дочерью.

«В том, что моя дочь упала с лестницы, нет моей вины. Это трагедия для всей нашей семьи. Слава богу, она не пострадала. <...> Когда я услышала вердикт присяжных, поняла, что потеряю ее на многие годы. Я не смогла с этим смириться. <...> Действовала на эмоциях, была очень юной, была травмирована происходящим.Я осознаю, что нарушила подписку о невыезде. Но я не убийца. Я просто мама, которая любит ребенка», — сказала обвиняемая.

Она вспомнила, что, когда бежала вниз по лестнице в день трагедии, а Алиса лежала без движения, испытала ужас, потому что поверила, что дочери больше нет.

«Я не смогу испытать этот ужас и боль еще раз», — добавила она и подчеркнула, что все прошедшие 16 лет заботилась об Алисе и делала все необходимое для ее воспитания.

Ее дочь тоже выступала на заседаниях суда. Она рассказала, что мать называла ее Марией, у нее нет паспорта и других документов, она обучалась на дому, а лечилась в частных клиниках.

«Я считаю, что это был несчастный случай, и моя мама не заслуживает… Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь», — сообщила она в суде.