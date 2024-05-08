США предложили хуситам прекратить атаки на корабли в Красном море

Глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат заявил, что Соединенные Штаты «посылают множество искушений» повстанцев, с целью прекратить нападения на торговые суда в Красном море. Его слова приводит Yemnews.

«Они [США] посылают множество искушений, чтобы мы прекратили поддерживать Газу, но мы отвергаем их, потому что это противоречит нашей религии, ценностям и принципам», — заявил Аль-Машат.

По его словам, Вашингтон проиграл в военном противостоянии, и теперь намерен добиться своих целей путем «другой политики».

После обострения конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа движение «Ансар Аллах» из Йемена (хуситы) заявило, что их вооруженные силы будут атаковать территорию Израиля и не позволят судам, связанным с ним, проходить через воды Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб, пока военная операция в Газе не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы осуществили атаки на множество гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее хуситы заявили о расширении операций против кораблей стран Запада.