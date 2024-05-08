Евросоюз может ввести санкции против Стивена Сигала

Евросоюз может ввести санкции против американского актера и режиссера, специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия Стивена Сигала. Об этом сообщил брюссельский портал EUobserver.

По словам источника портала, Сигал может попасть в черный список, если найдутся «веские юридические основания» того, что его действия могли навредить Украине.

В прошлом году актер рассказал на пресс-конференции в Самаре о работе над документальным фильмом про события в зоне специальной военной операции (СВО).

Сигал, имеющий русские корни, стал гражданином РФ в 2016 году, а в 2018 году — спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Он назвал себя русофилом и на миллион процентов русским.

Ранее Стивен Сигал посетил пострадавших при теракте в «Крокусе».