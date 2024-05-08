Стало известно, в какие мифы верят российские автомобилисты

Автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью «Российской газете» рассказал о том, в какие мифы верят российские автомобилисты.

Так, первый миф о том, что антикор помогает от коррозии кузова автомобиля. По словам эксперта, это не совсем так. Если антикор сделан на новом автомобиле, он повышает стойкость металла к коррозии. Но защитный слой может нарушиться при контакте с сугробом и в том месте появится коррозия. На старых машинах антикор лишь маскирует проблему.

Еще одно заблуждение связано с утверждением, что масло в коробке передач менять не надо. Эксперт заявил, что это дорогой агрегат и без обслуживания может быстро выйти из строя. Поэтому масло в коробке надо менять каждые 40-50 тыс. километров.

Есть утверждение о том, что автомобиль с полным приводом прекрасно управляется на скользких покрытиях. По словам Васильева это не так. Полноприводные машины разгоняются быстрее моноприводных. В результате на подходе к повороту полноприводный автомобиль имеет большую скорость. И это создает дополнительный риск при совершении маневра.

Очередное утверждение — нельзя резко поворачивать руль. Эксперт считает, что можно, но только если необходимо объехать препятствие. Однако в этом случае нельзя задерживать руль в крайнем положении.

Есть мнение, что мужчины управляют автомобилем лучше, чем женщины. Однако в штатных режимах женщины лучше справляются с вождением, чем мужчины. Мужчины же более эффективно действуют в нештатных ситуациях.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

Ранее стало известно, можно ли заливать масло под брендом сетевых магазинов.