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I'll be back. Как изменились звезды фильма «Терминатор-2»

Что стало с актерами из фильма «Терминатор-2: Судный день»

5 ноября американскому актеру Роберту Патрику, наиболее известному по роли киборга-убийцы Т-1000 из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» исполняется 65 лет. О том, как сложилась жизнь и карьера Патрика, а также других звезд проекта — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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