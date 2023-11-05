05 ноября 2023, 16:19
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I'll be back. Как изменились звезды фильма «Терминатор-2»
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Арнольд Шварценеггер в кадре из фильма и в 2023 году
Арнольд Шварценеггер начал сниматься в кино еще в 70-х, его первым большим успехом была франшиза про Конана, однако только после встречи с Джеймсом Кэмероном актер получил роль, которая сделала его имя нарицательным. Первая часть «Терминатора», вышедшая в 1984 году, дала старт головокружительной карьере австрийского бодибилдера, впоследствии он еще несколько раз вернулся к культовой роли доброго киборга, а также сыграл в ряде других вошедших в историю картин – «Коммандо», «Хищнике», «Красной жаре», «Вспомнить все», «Правдивой лжи», «Два с половиной человека» (это лишь скромная часть всего списка).
Добившись невероятной популярности как актер, Шварценеггер, который был женат на племяннице 35-го президента США Джона Кеннеди Марии Шрайвер, решил заняться политикой. В частности, с 2003-го по 2011 год актер был губернатором Калифорнии. В том же 2011-м Арни расстался с женой, в браке с которой прожил 25 лет. Инициатором развода стала Шрайвер, которая узнала о тайном ребенке супруга от их домработницы. Официально развод был оформлен только в 2021 году после того, как они смогли наконец договориться о разделе имущества. Сейчас Шварценеггер живет на своем ранчо в Калифорнии. Актер снимается в кино, пишет книги, занимается спортом и просветительской деятельностью в области здорового образа жизни. Кроме того, звезда «Терминатора» активно ведет социальные сети, в которых выкладывает ролики со своими домашними питомцами — ослом Лулу и пони по кличке Виски.
Роберт Патрик в кадре из фильма и в 2020 году
Карьера актера началась с небольших ролей в малобюджетных проектах. В 1990 году он появился в эпизоде блокбастера «Крепкий орешек — 2», после чего Патрика заметил режиссер Джеймс Кэмерон, который в тот момент искал главного злодея для фильма «Терминатор-2: Судный день». Роль киборга-убийцы Т-1000 принесла Роберту долгожданный успех. После «Терминатора-2» актер стал много сниматься, он принял участие в фильмах «Последний киногерой», «Огонь в небе», «Двойной дракон», «Гонконг 97», «Стриптиз», – правда, в основном это тоже были роли второго плана. В 2000 году Патрик пополнил актерский состав сериала Криса Картера «Секретные материалы» – он перевоплотился в агента Джона Доггета, ставшего напарником Даны Скалли после того, как Фокса Малдера похитили инопланетяне. За эту роль Роберт получил премию «Сатурн», а также был назван TV Guide «одним из десяти самых сексуальных мужчин научной фантастики». В общей сложности за свою карьеру 65-летний актер сыграл более 150 ролей в фильмах и сериалах. Среди его последних работ — проекты «Миротворец», «Перри Мейсон», «Псы войны», «Сыны анархии», «Ходячие мертвецы», «Джек Ричер» и другие.
Эдвард Ферлонг в кадре из фильма и в 2022 году
Эдвард Ферлонг, сыгравший в «Судном дне» Джона Коннора, никогда не помышлял об актерской карьере. 13-летний подросток попал на съемочную площадку благодаря директору по кастингу Мали Финн, которая разглядела в застенчивом подростке будущего «спасителя человечества». Несмотря на отсутствие актерского опыта, Ферлонг отлично справился с задачей: Джон Коннор, конечно, не затмил персонажа Шварценеггера, но стал одним из главных лиц культовой франшизы. После успешного дебюта в сиквеле «Терминатора» юный актер был очень востребован в Голливуде: он снялся в «Кладбище домашних животных – 2», «Американском сердце», «Американской истории Х» и других картинах. Однако вскоре у молодого артиста начались проблемы с алкоголем и наркотиками, из-за чего он стал чаще появляться в криминальных хрониках, нежели титрах фильмов. Правда, во франшизу актер (сильно изменившийся внешне) все же вернулся – несколько лет назад он сыграл в ленте «Терминатор: Темные судьбы».
Линда Хэмилтон в кадре из фильма и в 2023 году
Роль Сары Коннор стала для Линды Хэмилтон судьбоносной: участие во франшизе (если быть точным – в четырех фильмах) принесло ей миллионы долларов, несколько кинопремий, а также титул «Самой желанной женщины» по версии MTV, в борьбе за который она опередила таких голливудских красавиц, как Джулия Робертс, Ким Бейсингер и Кристина Эпплгейт. Кроме того, съемки во второй части блокбастера помогли звезде справиться с продолжительной депрессией и обрести (пускай и короткое) счастье с режиссером картины Джеймсом Кэмероном. Сразу после премьеры «Судного дня» актриса и постановщик стали жить вместе, а спустя два года у них родилась дочь Жозефина. В 1997 году Хэмилтон и Кэмерон поженились, но брак продлился всего пару лет. После развода актриса снова впала в депрессию, которая усугубилась биполярным расстройством. Из-за этого Линда стала реже сниматься. Известно, что Хэмилтон появится в пятом сезоне сериала «Очень странные дела», премьера которого запланирована на 2024 год.
Джеймс Кэмерон в 1991 и в 2023 году
До выхода первого «Терминатора» имя канадского режиссера Джеймса Кэмерона было известно лишь в узких профессиональных кругах. Представленный в 1984 году боевик, сценарий которого режиссер написал на основе своего сна, открыл Кэмерону дорогу в мир большого кино. Последовавший вскоре «Терминатор: Судный день», с которым постановщик ворвался в 90-е, собрал в прокате полмиллиарда долларов. В 2019 году Кэмерон выступил продюсером и сценаристом третьей (по логике повествования) истории и роботах-киборгах «Терминатор: Темные судьбы», однако фильм не повторил успеха предыдущих частей. В одном из интервью режиссер признался, что, вероятно, без Арнольда Шварцнеггера и Линды Хэмилтон фильм мог бы стать более успешным. Летом 2023 года в западных СМИ появилась информация, что Кэмерон работает над сценарием новой части «Терминатора». При этом, согласно слухам, там зрители снова увидят не только Шварценеггера и Хэмилтон, но и Эдварда Ферлонга.
Что касается остальной карьеры Кэмерона, то за пределами великой франшизы он снимал так, чисто по мелочи: «Рэмбо», «Чужих», «На гребне волны», «Титаник», «Аватара».
Эрл Боэн в кадре из фильма и в 2022 году
Эрл Боэн не так уж и мало снимался в кино, озвучивал мультфильмы и компьютерные игры, однако именно роль криминального психолога Питера Сильбермана стала самой яркой в его карьере. После выхода фильма «Терминатор-2: Судный день» за Боэном закрепилась «должность» врача: в этом амплуа он позже появился в картинах «Проблемы роста», «Мозги набекрень» и «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад». После смерти супруги, актрисы Кэрол Кин, скончавшейся от рака в 2001 году, Боэн практически перестал сниматься в кино, занимаясь лишь озвучкой. Его последней киноработой стал «Терминатор-3: Восстание машин». Осенью 2022 года актеру диагностировали рак легких в терминальной стадии. 5 января 2023 года Эрл Боэн скончался в своем доме на Гавайях.
Дженетт Голдстин в кадре из фильма и в 2020 году
На съемочную площадку картины «Терминатор: Судный день» Дженетт Голдстин пришла уже будучи голливудской знаменитостью — славу актрисе принес другой фильм Джеймса Кэмерона «Чужие». Во второй ленте франшизы Голдстин сыграла роль Джаннель Войт — приемной матери Джона Коннора, в которую превратился «жидкий терминатор». Впоследствии артистка появилась в еще одной культовом проекте Кэмерона – «Титанике». С 2018 года Голдстин перестала сниматься в кино и с головой ушла в бизнес: она развивает собственный бренд Jenette Bras, выпускающий нижнее белье больших размеров.
Джо Мортон в кадре из фильма и в 2022 году
Изначально Джеймс Кэмерон хотел, чтобы персонажа Майлза Дайсона — изобретателя процессора, который поспособствовал созданию «Скайнета», – сыграл Дензел Вашингтон. Но последний отказался от роли сразу после прочтения сценария. В результате образ гениального ученого достался Джо Мортону, который к тому моменту уже успел сняться в ряде успешных картин (например, «Перекрестке»). После «Терминатора» актер сыграл во множестве культовых проектов – «Гангстере», «Скорости», «Докторе Хаусе», «Секретных материалах» и других.
5 ноября американскому актеру Роберту Патрику, наиболее известному по роли киборга-убийцы Т-1000 из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор-2: Судный день» исполняется 65 лет. О том, как сложилась жизнь и карьера Патрика, а также других звезд проекта — в фотогалерее «Газеты.Ru».