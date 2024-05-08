Власти Литвы готовы отправить солдат на Украину для тренировки

Власти Литвы готовы отправить военных на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните.

«Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией», — говорится в публикации.

Шимоните отметила, что Россия может счесть такие действия Литвы провокацией, но она подчеркнула, что Литва никак бы не смогла помочь Украине, если бы задумывалась об ответе России на свои действия.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа и глава литовского кабмина Ингрида Шимоните выступили за возвращение на родину украинских граждан, проживающих в стране, выразив готовность содействовать Киеву в этом вопросе.

Премьер Литвы подчеркнула, что Вильнюс мог бы предпринять шаги, чтобы помочь Украине в этом вопросе, добавив, что некоторые меры необходимо обсудить на уровне ЕС.

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