На Украине разоблачили «сеть агентов ФСБ», которые собирались убить Зеленского СБУ задержала двух полковников госохраны, планировавших покушение на Зеленского

СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова* и других чиновников. В спецслужбе утверждают, что агентурная сеть курировалась ФСБ России, а ее участники должны были найти военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить.

Кто готовил покушение на Зеленского

Служба безопасности Украины задержала двух полковников Управления государственной охраны (УГО, аналог российской ФСО) за подготовку покушения на Владимира Зеленского.

«СБУ разоблачила сеть агентов», — говорится в Telegram-канале спецслужбы.

По данным ведомства, агенты следили за Зеленским и другими чиновниками, в том числе за руководителями СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Малюком и Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Исполнители должны были следить за «целью», а затем навести на нее ракетный удар, а в случае необходимости применить беспилотники. Спецслужба утверждает, что ударить по дому Буданова планировали перед Пасхой.

По данным издания «Страна. ua», задержали предполагаемых организаторов покушения в субботу, 4 мая. У них провели обыски, изъяв «соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности». Им предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта.

Как написала украинская газета со ссылкой на источники, один из задержанных — начальник департамента управления госохраны Андрей Гук. Он был близок к главе Управления госохраны Сергею Рудю (приходился ему кумом). Мужчину задержали в районе Конча-Заспа на юге Киева, где у него имеется частный дом площадью более 500 кв. метров. У него нашли оружие, якобы пропавшее в УГО 24 февраля 2022 года, и взрывчатку. Кроме того, Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по президенту и другим охраняемым лицам иностранным спецслужбам.

Второй задержанный — сотрудник Госохраны. Он был задержан в Сумской области, куда выехал на Пасху. СМИ называют только фамилию — Деркач.

Российский след

В СБУ утверждают, что действия задержанных «ФСБ курировала из Москвы».

«Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить», — отметили в спецслужбе.

СБУ якобы зафиксировала поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, а также прослушивала разговоры потенциального исполнителя с «куратором из российских спецслужб».

«О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что покушение должно было стать «подарком к инаугурации» Владимира Путина.

Покушения на президента Украины

В апреле 2024 года СБУ заявила, что в Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По версии украинских спецслужб, он якобы был «российским агентом» и должен был собирать информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, который используется для отправки гуманитарной и военной помощи.

Суд в Варшаве арестовал мужчину, ему предъявили обвинение в «готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы» — это ст. 130 п. 3 УК Польши. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года Зеленский рассказал в интервью The Sun, что пережил уже пять или шесть попыток покушения, их пресекли украинские спецслужбы.

«Первый раз очень интересен, люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень пугающе. А потом это как COVID, с каждым разом становится легче», — говорил он.

Помощник украинского лидера Михаил Подоляк весной 2022-го утверждал, что на Зеленского в первые недели СВО было совершено больше десяти покушений.