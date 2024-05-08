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В Москве отменили открытие мотосезона

Московские власти отменили открытие мотосезона из-за погоды

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Москве отменен старт мотосезона, который был намечен на 11 мая. Об этом сообщает Telegraam-канал «Дептранс Москвы». Новая дата будет объявлена позже.

«Новость для всех мотоциклистов: мы переносим дату проведения Мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая, в связи с погодными условиями. Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения — приоритет для нас. О новой дате проведения Мотофестиваля мы сообщим позднее», — говорится в сообщении.

Открытие мотосезона должно было состояться 11 мая на смотровой площадке Воробьевых гор. Колонна мотоциклистов должна была стартовать в 12:00 и проехать по Садовому кольцу. Протяженность всего маршрута — 35 км. Мотоциклисты должны были финишировать на Воробьевых горах.

До этого стало известно, что спрос на мотоциклы с пробегом в России по итогам первого квартала вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 9139 штук.

Самым популярным брендом среди россиян была Honda. В первом квартале на эту японскую марку пришлось 20% российского рынка подержанных мотоциклов (1860 штук). В тройку лидеров вошли Yamaha (1426 штук) и Suzuki (875 штук). Топ-5 замыкают BMW и Kawasaki. В период с января по март в РФ купили 851 и 777 мотоциклов с пробегом этих брендов соответственно.

Ранее сообщалось, что в России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon.

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