Хейт за лишний вес и платье из банок. Чем запомнится конкурс «Мисс Вселенная — 2022»

Р'Бонни Габриэль, представляющая США, стала новой «Мисс Вселенной» по итогам конкурса, состоявшегося в Новом Орлеане. Центральным событием финала стало дефиле в вечерних нарядах под живую музыку в стиле кантри. Организаторы сообщили, что платье Габриэль было расшито восемью тысячами страз и кристаллов.

Американка получила корону из рук предыдущей победительницы — Харнааз Санду из Индии, которую публика раскритиковала за «лишний вес, ложь и пристрастие к фоторедакторам». Ведущей мероприятия, как и в прошлом году, была Оливия Калпо – многие припомнили ей, что в предыдущий раз она даже не скрывала, что расстроилась из-за победы Харнааз.

Участниками еще одного скандала стали россиянка Анна Линникова и украинка Виктория Апанасенко, которые отсеялись на этапе отбора 16 полуфиналисток. Как писали СМИ, россиянка попыталась встать рядом с представительницей Украины при подготовке к совместной фотографии. Апанасенко схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы та не уступила место направлявшейся в их сторону Линниковой. Затем украинка обратилась к стоящей слева «Мисс Колумбия» и поменялась с ней местами.

Подробнее о том, как прошел финал конкурса, — в фотогалерее «Газеты.Ru».